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На снимках с Луны обнаружили "лицо" инопланетного пенсионера

13:12
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Скалы и камни на спутнике Земли не дают покоя популярному уфологу

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал загадочный снимок, сделанный астронавтом во время высадки на Луне с корабля "Аполлон-14". 

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Скотт Уоринг разглядел на фотографии "лицо" пришельца на скальном образовании. По мнению уфолога, лицо инопланетянина, который мог жить на Луне много лет назад, почти ничем не отличалось от человеческого: у него были глаза, рот, волосы и лоб. Его уши отличались большими размерами, да и сам лунный житель был крупнее человека. Скотт Уоринг рассмотрел на "лице" инопланетянина морщины и складки и сделал вывод, что представитель внеземной цивилизации умер в пожилом возрасте. 

На фотографии, которую пристально изучил Уоринг, можно заметить тень космонавта с камерой, а также молоток и кружку, оставленные им на камне. 

Уфолог заявил, что на протяжении десятилетий власти скрывали от людей факт обнаружения следов внеземных цивилизаций. "Все они доказывают, что земляне не одиноки во Вселенной. "Лица" инопланетян в скалах или холмах являются самыми важными открытиями астрономии, астрофизики и астробиологии за всю историю человечества", - сказал Скотт Уоринг. 

Отметим, что Уоринг регулярно сообщает об обнаружении следов внеземных цивилизаций на Луне и Марсе. На его YouTube-канал подписано свыше 24 тысяч человек. 

Напомним, что пилотируемый корабль "Аполлон-14" совершил посадку на Луне в 1971 году. Астронавты высадились на лунную поверхность и провели на ней более четырех часов. 

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