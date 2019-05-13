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В Москве стартовало заседание Совета губернаторов России и Японии

14:50
  • понедельник
  • 13 мая 2019

В мероприятии принимает участие мэр столицы Сергей Собянин

В понедельник в Москве открылось заседание Совета губернаторов России и Японии. В последний раз оно проводилось 9 лет назад. За столом переговоров в Петровском путевом дворце собрались представительные делегации обеих стран. Участие принимает и мэр Москвы Сергей Собянин.

Стороны обсуждают взаимодействие в сфере экономики и цифровых технологий, сотрудничество в области образования, культуры, науки. Обмениваются практическим опытом. По поручению Владимира Путина процесс возрождения работы такого формата встреч находится под личным контролем председателя Совета Федерации.

В своём вступительном слове Валентина Матвиенко отметила, что новые, нестандартные форматы межрегионального взаимодействия могут сыграть значительную роль в укреплении кооперации в сфере малого и среднего бизнеса.

"Нужно внимательно присмотреться к этому направлению работы. Давайте отходить от шаблонных схем сотрудничества. Нужно поощрять новые, нестандартные форматы взаимодействия, в том числе с участием ведущих исследователей, университетов, предпринимателей, продвигающих прорывные, креативные идеи", - заявила Матвиенко.

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Заседание Совета губернаторов России и Японии
Заседание Совета губернаторов России и Японии
Заседание Совета губернаторов России и Японии
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