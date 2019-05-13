Собянин отметил схожесть Москвы и Токио

Перед городами стоят схожие вызовы, ответил мэр

В Москве в понедельник открылся Совет губернаторов России и Японии. Проблемы двух регионов очень похожи. Например, транспорт. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин российская столица, как и Токио, гордится своим метрополитеном, дорогами и развязками и вкладывает большие средства в развитие. Ещё один вызов, который стоит перед обеими столицами, поддержка пожилых граждан, количество которых растёт.

Царь Петр I встречался с японским купцом Дэмбэем именно в Москве. Это была первая аудиенция с иноземцем, рассказавшим монарху о государстве на японских островах. Потому символично, что сегодняшняя встреча проходит в Петровском Путевом дворце, передает "ТВ Центр".

В 21 веке мировые державы говорят на равных, делятся опытом и сотрудничают. Именно взаимный обмен передовыми инновационными идеями и технологиями - повод для встречи губернаторов двух стран. Перекрестный год России и Японии - повод перезагрузить отношения. Отойти от шаблона, повернуться лицом к прорывным и креативным идеям.

"Последняя поездка в Токио показала, что проблемы наших регионов, проблемы наших городов остаются по-прежнему очень схожими. Токио гордится своим метрополитеном, своими дорогами, развязками. Но у меня было ощущение, что мы находимся почти на одном уровне решения транспортных проблем. И Москва вкладывает огромные ресурсы для того, чтобы улучшить движение на дорогах, перемещение по нашему мегаполису, агломерации. Мы вместе с вами думаем о том, как человек, выходя из своей квартиры, садится в машину, в автобус, как быстро он доезжает на работу. Насколько комфортен этот общественный транспорт. Насколько он экологически чистый", - отметил Собянин.

Крупнейшие мировые столицы, Москва и Токио, города, между которыми существуют постоянные дружественные связи. Обоюдная работа по многим направлениям помогает двум мегаполисам стать лучше.

Вызовы, перед которыми оказываются мировые столицы, сегодня похожи и зачастую имеют один ключ решения. Невозможно представить современный мир без виртуальной реальности и информационных технологий. Smart City - так называемый "умный город" - глобальное направление развития, по которому идёт и Москва. В российской столице изучают также систему школьного образования в Японии. И обязанность любой сильной столицы - обеспечить достойные условия людям старшего возраста.

В Японии 47 субъектов административного деления. И большинство прислало на встречу своих "послов". Дискуссии продолжатся до вечера.

Анастасия Мартынова, Андрей Сидоренко, "ТВ Центр", Москва.