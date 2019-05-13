Как проходит строительство станции метро "Лефортово"

Станция некоторое время будет частью Кожуховской ветки

В Москве до конца года запустят ещё две станции Большой кольцевой линии метро. Это "Авиамоторная" и "Лефортово". Правда, пока они поработают в составе Кожуховской ветки, которую также начнут запускать уже в ближайшее время. Так, пассажиры смогут от Некрасовки доехать напрямую до Лефортово. На последней сейчас активно идут строительные работы, причём не только на самой платформе.

На строительной площадке будущей станции метро "Лефортово" - заключительный этап земляных работ. Тяжелый бульдозер вынимает последние кубометры грунта со дна котлована. Здесь будет расположен входной вестибюль. А вот массивный технологический колодец над островной платформой свою задачу уже выполнил и скоро будет засыпан. Там, на глубине 25 метров, полным ходом идут отделочные работы.

Характерный треск и вспышки сварочных аппаратов, глухие удары резиновых молотков по свежеуложенной гранитной плитке. Пол на станции должен быть не только идеально ровным, но и надежным. А значит, монтаж требует строго соблюдения технологии.

Монтаж кронштейнов под черно-белую облицовку стен в этой части 200-метровой платформы уже завершен. После укладки гранитных плит пола строители приступят к оформлению колонн красным мрамором. Одновременно с отделкой пассажирской части платформы - идет работа и в других помещениях подземного комплекса. В этом зале, расположенном этажом выше, все готово для установки мощных электрических трансформаторов тяговой подстанции.

"Мы намерены запустить две станции — "Авиамоторную" и "Лефортово". Но еще раз напоминаю, что эти станции будут работать пока как продолжение Кожуховской линии", - пояснил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Технологический запуск движения поездов на этом участке планируют осуществить уже к концу года. В итоге станция "Лефортово" станет частью строящейся 70-километровой Большой кольцевой линии. И будет ежедневно обслуживать до 135 тысяч пассажиров.

Андрей Сидоренко, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".