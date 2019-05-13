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Оперативников удивил торс наркодилера в Балашихе

15:12
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Задержанный оказался весь в наколках

Почти три килограмма наркотиков обнаружили в Балашихе у приезжего из Приморья. Часть зелья он спрятал в лесу, остальное - в машине, передает "ТВ Центр".

Причём, легковушку свою буквально нашпиговал метилэфедроном - запрещённым психотропным веществом. Пакетики и брикеты с этим порошком полицейские нашли не только в багажнике и салоне автомобиля, но и под арками колёс. Оперативников впечатлил и внешний вид задержанного: торс 50-летнего наркодилера был весь испещрён ярким орнаментом.

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