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У известного музыканта в "Домодедово" изъяли старинную скрипку

15:25
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Оказалось, на ценную скрипку требуются особые документы

Известный музыкант Николай Манагадзе, пытается вернуть скрипку, которую у него изъяли на Домодедовской таможне. Виртуоз пытался улететь в Дубай вместе со старинным инструментом.

Скрипка 18 века – в терминологии таможенной службы товар. Видео в служебном помещении аэропорта "Домодедово" снял сам музыкант. Видно, как проходит процесс отбора проб и образцов - именно об этом выдан соответствующий акт. Скрипку конфисковали, передает "ТВ Центр".

"Допрос был 7 часов в комнате у них. Сказали писать объяснительную. Писали долго. Потом там была опись скрипки. Это длилось всю ночь. Меня задержали в 11 вечера, а отпустили в 6. И я не предполагал, что уйду оттуда без скрипки", - рассказал музыкант Николай Манагадзе.

В Москву скрипач Николай Манагадзе прилетел всего на три дня – на концерт в консерватории. Вместе с ценным инструментом 18 века, который арендует у швейцарского фонда. Договор аренды, страховка – все необходимые бумаги. Однако сотрудники таможенной службы в "Домодедово" просили предъявить документ, подтверждающий, что скрипка не является объектом культурного наследия России.

"Сертификата, естественно, у нас быть не могло, потому что Николай приехал на три дня - это праздничные дни. Требуется время, чтобы оформить данный сертификат, но у него был сертификат швейцарского образца, в котором, в общем-то, вся та же информация и предусмотрена. Но их это не устроило", - отметила супруга музыканта Ксения Манагадзе.

Это первый концерт с той самой скрипкой – Сирия, Дамаск. Николай Манагадзе гастролировал с ней почти полгода по разным странам – а до этого со скрипкой, также взятой напрокат у другого культурного фонда. И подобных случаев, по словам музыканта, не было ни разу. 

По контракту Николай  не имеет передавать скрипку третьим лицам. К тому же, его беспокоит, в каких условиях старинный инструмент хранится на складе таможенной службы. Музыкант вынужден оставаться в Москве. В Дубае, где он живет и работает уже несколько лет, у него срываются концерты и преподавательская деятельность. Главное, чего опасается Николай Манадзе, чтобы скрипку не признали особой ценностью и не выпустили из страны – ведь тогда возможен международный скандал.

Полина Кастрицкая, Елена Сахно, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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Изъятая старинная скрипка
Изъятая старинная скрипка
Скрипач Николай Манагадзе
Скрипач Николай Манагадзе
Изъятая старинная скрипка
Изъятая старинная скрипка
Скрипач Николай Манагадзе
Скрипач Николай Манагадзе
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