Оскандалившийся после смерти Началовой Ланской показал семейную идиллию

Певец насладился искусством вместе с родными

Экс-солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской вместе с семьей посетил выставку в Риге и рассказал об "объятиях" искусства.

12 мая Дмитрий Ланской вместе с женой и двумя детьми пришел на мультимедийную выставку "Великие модернисты. От Моне до Кандинского", которая открылась в латвийской столице 10 мая. "Ощущение, что картины оживают и попадаешь внутрь нарисованного мира и искусство обнимает тебя!" - написал певец, посоветовав приходить на выставку с детьми.

Певец выложил в своем Instagram видео находящихся в движении картин и идиллические снимки своих родных. Его улыбающиеся супруга и дети держат билеты на выставку и показывают большие пальцы рук. Судя по фото, семья хорошо провела время.

Дмитрий Ланской оказался в центре скандала после смерти его бывшей жены Юлии Началовой. Ее отец обвинил Ланского в том, что тот заставлял его дочь худеть и довел до анорексии, подкосившей здоровье певицы. "Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - заявил Виктор Началов. Его слова подтвердила певица Ирина Салтыкова, которая за это получила от Ланского характеристику "женщины с пониженной социальной ответственностью". Ланской пожаловался, что после смерти Началовой его родственники оказались жертвами травли.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы.