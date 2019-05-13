У Порошенко попросили отдать Севастополь США

На Украине нашли способ напрямую вовлечь Соединенные Штаты в решение своих проблем

Действующий президент Украины Петр Порошенко должен передать Севастополь в аренду США. С таким предложением к нему обратился один из граждан страны.

"Предлагаем заключить международный договор о передаче Соединенным Штатам Америки территории города Севастополя в аренду по взаимному соглашению государств, сроком не более чем на 49 лет", — говорится в петиции, которая появилась на сайте украинского лидера.

В пример привели историю с китайским Гонконгом, который в 1898 году арендовала Великобритания. В 1997-м он был возвращен под контроль китайских властей. По мнению автора петиции, аналогичный ход с Севастополем повысит обороноспособность региона, а также ускорит "процесс фактического возвращения Крыма под юрисдикцию Украины, поскольку включены интересы США в регионе".

За два дня петиция набрала 55 подписей. Чтобы она попала на рассмотрение президенту, за нее должны проголосовать 25 тысяч человек. На это у них есть еще 91 день.

В 2014 году власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали около 96% человек. Согласно федеративному устройству нашей страны, Севастополь является субъектом Российской Федерации — городом федерального значения. Однако на Украине не признали итоги плебисцита. Там до сих пор считают полуостров своей территорией. В связи с этим там полагают, что имеют право распоряжаться ею, как угодно.

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