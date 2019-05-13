Сергея Зверева наказали за пикет у стен Кремля

Он намерен обжаловать штраф

Стилист Сергей Зверев признан виновным в нарушении правил одиночного пикета на Красной площади. В связи с этим Тверской суд Москвы назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

После заседания он заявил, что планирует обжаловать штраф. "Дело не в сумме, дело в справедливости. Я считаю, что надо подать на апелляцию", - сказал он.

Также Зверев подчеркнул, что руководствовался только чувством справедливости и выступал за интересы граждан во время пикета, сообщает Агентство "Москва".

В начале марта Зверев провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале. Для этого он пришел на Красную площадь. Позднее он выложил в своем фотоблоге снимок присланной ему повестки. Звезду вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении.

Полицейские хотели составить протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Она предусматривает административное наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Строительство завода по розливу байкальской воды в Иркутской области началось в январе 2019 года.

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