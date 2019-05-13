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Швеция снова взялась за Джулиана Ассанжа

14:46
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Главред WikiLeaks заявил о готовности Ассанжа ответить на вопросы шведских властей

Прокуратура Швеции возобновляет расследование по делу об изнасиловании,  фигурантом которого является Джулиан Ассанж.

Как сообщила в понедельник заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон, процесс прекратили в 2017 году из-за того, что не было возможности вызвать подозреваемого в суд. Теперь же обстоятельства изменились, и Швеция будет добиваться выдачи Ассанжа, передает "Газета.Ru".

"Я обращусь с просьбой о задержании Ассанжа на основании обвинений в изнасиловании, а также выдам европейский ордер на его арест с просьбой о его экстрадиции в Швецию после отбытия наказания в Великобритании", - заявила  Перссон.

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