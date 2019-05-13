Ирина Шейк пустилась во все тяжкие после разрыва с Брэдли Купером

Модель стала подозрительно часто фотографироваться полуголой

Российская супермодель и американский актер Брэдли Купер, которые встречались с 2015 года и у которых родилась дочь, разорвали отношения.

"Брэдли и Ирина больше не вместе и не будут давать комментариев о расставании", - сообщил порталу MTO News осведомленный источник. По его словам, пара рассталась не из-за певицы Леди Гаги, у которой, по слухам, возник роман с Купером во время съемок в фильме "Звезда родилась".

Как сказал источник, Брэдли Купер всегда стремился держать свою личную жизнь в секрете, тогда как Ирина Шейк любит публичность. Еще он напомнил, что за последнее время она опубликовала несколько провокационных фото в Instagram и пришла на мероприятие Met Gala без Купера, хотя он был в числе приглашенных гостей.

На днях россиянка опубликовала свое селфи в нижнем белье, сделанное в ванной комнате. "Мой любимый бюстгальтер с треугольными чашечками", - написала модель.