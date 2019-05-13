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Ирина Шейк пустилась во все тяжкие после разрыва с Брэдли Купером

14:20
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Модель стала подозрительно часто фотографироваться полуголой

Российская супермодель и американский актер Брэдли Купер, которые встречались с 2015 года и у которых родилась дочь, разорвали отношения.  

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"Брэдли и Ирина больше не вместе и не будут давать комментариев о расставании", - сообщил порталу MTO News осведомленный источник. По его словам, пара рассталась не из-за певицы Леди Гаги, у которой, по слухам, возник роман с Купером во время съемок в фильме "Звезда родилась". 

Как сказал источник, Брэдли Купер всегда стремился держать свою личную жизнь в секрете, тогда как Ирина Шейк любит публичность. Еще он напомнил, что за последнее время она опубликовала несколько провокационных фото в Instagram и пришла на мероприятие Met Gala без Купера, хотя он был в числе приглашенных гостей. 

На днях россиянка опубликовала свое селфи в нижнем белье, сделанное в ванной комнате. "Мой любимый бюстгальтер с треугольными чашечками", - написала модель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My fave triangle bra @intimissimiofficial ���� #intimissimi #ad

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

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