Названы условия выплаты российской пенсии жителям Донбасса

Российски бюджет выдержит такую нагрузку

Российские пенсии получат те жители Донбасса, которые будут зарегистрированы на территории России и, соответственно, иметь российские паспорта.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. При этом пенсионный фонд и фонд социального страхования нашей страны выдержат наплыв новых пенсионеров, пишет "Газета.Ru". "Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений", - отметил министр.

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ украинские власти заявили, что граждане республики, получившие русские паспорта, лишатся права на пенсии и социальные выплаты.