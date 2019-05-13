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Названы условия выплаты российской пенсии жителям Донбасса

14:31
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Российски бюджет выдержит такую нагрузку

Российские пенсии получат те жители Донбасса, которые будут зарегистрированы на территории России и, соответственно, иметь российские паспорта.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. При этом пенсионный фонд и фонд социального страхования нашей страны выдержат наплыв новых пенсионеров, пишет "Газета.Ru". "Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений", - отметил министр.

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ украинские власти заявили, что граждане республики, получившие русские паспорта, лишатся права на пенсии и социальные выплаты.

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