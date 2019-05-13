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Рожу детей-рабов: Савченко сделала страшное признание

14:47
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Украине пора добиться уважения, считает парламентарий

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что внешние долги страны перед международными кредиторами будут вынуждены отдавать внуки, а также правнуки нынешних поколений граждан. Такое заявление прозвучало во время ее выступления перед сторонниками в Сумах.

По ее словам, чтобы с Украиной начали считаться в мире, нужно добиться уважения. В этом случае западные партнеры поймут, что этой стране можно вернуть ее же деньги. "Если мы этого не сделаем, нам никто не вернет деньги и мы будем вечно должны, будем вечно одалживать деньги и ваши внуки и правнуки будут их отдавать", – сказала она.

По словам Савченко, она не решается родить своих детей, так как понимает, что "рожает их в рабство". Парламентарий утверждает, что не хочет, чтобы украинцы были пленными на войне или рожденными в рабстве для того, чтобы "быть должным или своей власти или внешней", передает "ПолитНавигатор".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан рассказал, что главной задачей избранного президента Украины Владимира Зеленского станет выплата "огромных госдолгов". По его словам, их объем в 2019-2020 годах превышает 30% годового бюджета страны.

До этого эксперты отметили, что Зеленский как победитель получил самое бедное государство в Европе. По их словам, даже если команда избранного президента решит проводить честную социальную политику, делать этого не дадут долги перед западными кредиторами.

Видео: Что происходит на Украине в преддверии смены власти

 

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