Лазарева потеснили: 5 видео главных претендентов на победу в "Евровидении"

Свежие прогнозы букмекеров разочаровали россиян

Букмекеры поделились своими свежими прогнозами относительно фаворитов международного конкурса "Евровидение", который пройдет в Израиле с 14 по 18 мая.

По подсчетам нескольких букмекерских контор, победу в 64-м песенном конкурсе одержит представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade", передает "Коммерсантъ". Вероятность его триумфа составляет 21%.

Второе место, скорее всего, достанется шведу Джону Лундвику, который раньше профессионально бегал на короткие дистанции. Музыкант с композицией "Too Late for Love" получил коэффициент на победу в 15%.

Тройку фаворитов занял французский исполнитель Билал Хассани (12%), который не скрывает своей нетрадиционной ориентации. На сцену "Евровидения" он выйдет с песней "Roi", написанной участниками прошлогоднего конкурса из группы Madame Monsieur.

На четвертом месте рейтинга букмекеров расположился российский певец Сергей Лазарев (9%), за последние дни потерявший сразу две позиции. Он собирается исполнить песню "Scream", в создании которой принимал участие король российской эстрады Филипп Киркоров. В 2016 году Лазарев уже пытался покорить "Евровидение", но занял только третье место.

Пятерку лидеров замыкает азербайджанец Чингиз Мустафаев (7%) с его песней "Truth". Интересно, что молодой человек родился в Москве, а на свою историческую родину он переехал в возрасте 13 лет.

Следом за ними идут итальянец Мамуд, мальтиец Микела Паче, швейцарец Лука Хенни, а также представитель Австралии Кейт Миллер-Хайдке и группа Hatari из Исландии.