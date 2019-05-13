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Лазарева потеснили: 5 видео главных претендентов на победу в "Евровидении"

15:08
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Свежие прогнозы букмекеров разочаровали россиян

Букмекеры поделились своими свежими прогнозами относительно фаворитов международного конкурса "Евровидение", который пройдет в Израиле с 14 по 18 мая.   

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По подсчетам нескольких букмекерских контор, победу в 64-м песенном конкурсе одержит представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade", передает "Коммерсантъ". Вероятность его триумфа составляет 21%. 

Второе место, скорее всего, достанется шведу Джону Лундвику, который раньше профессионально бегал на короткие дистанции. Музыкант с композицией "Too Late for Love" получил коэффициент на победу в 15%. 

Тройку фаворитов занял французский исполнитель Билал Хассани (12%), который не скрывает своей нетрадиционной ориентации. На сцену "Евровидения" он выйдет с песней "Roi", написанной участниками прошлогоднего конкурса из группы Madame Monsieur. 

На четвертом месте рейтинга букмекеров расположился российский певец Сергей Лазарев (9%), за последние дни потерявший сразу две позиции. Он собирается исполнить песню "Scream", в создании которой принимал участие король российской эстрады Филипп Киркоров. В 2016 году Лазарев уже пытался покорить "Евровидение", но занял только третье место. 

Пятерку лидеров замыкает азербайджанец Чингиз Мустафаев (7%) с его песней "Truth". Интересно, что молодой человек родился в Москве, а на свою историческую родину он переехал в возрасте 13 лет. 

Следом за ними идут итальянец Мамуд, мальтиец Микела Паче, швейцарец Лука Хенни, а также представитель Австралии Кейт Миллер-Хайдке и группа Hatari из Исландии. 

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