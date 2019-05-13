Опухоли и кровоподтеки: Слуцкая призналась в страшной болезни

Спортсменка живет благодаря таблеткам

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о проблемах со здоровьем у себя и матери.

В 2003 году у нее поднялась температура, которую невозможно было сбить жаропонижающими, а на теле появились опухоли и кровоподтеки. После череды посещенных врачей ей поставили диагноз - васкулит (иммунопатологическое воспаление сосудов).

Спортсменке прописали гормональные препараты. "Мне сказали принять десять таблеток преднизолона <…> Если хочу жить, должна выпить десять таблеток", - поделилась Слуцкая в эфире телеканала НТВ. На сегодняшний день заболевание фигуристки в ремиссии, однако ей все равно приходится пить гормональные таблетки.

Кроме того, в том же 2003 году проблемы со здоровьем случились и у ее матери. Фигуристка смогла спасти ее, когда та находилась на волосок от гибели, пишет интернет-издание "Дни.ру". Во время соревнований в Санкт-Петербурге родительница Ирины жила в соседнем номере отеля. В три часа ночи у матери начались судороги. Слуцкая оперативно вызвала медиков, которые вернули женщину в сознание. В больнице у нее диагностировали инсульт и почечную недостаточность. Сейчас с матерью Слуцкой все хорошо.

Ирина Слуцкая – семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию и четырехкратная победительница финалов Гран-при.