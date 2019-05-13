Сраженная раком Полищук не могла стоять на съемках

Коллеги до последнего не догадывались о страшной болезни артистки

Коллеги покойной актрисы Любови Полищук рассказали о ее последних съемках в комедийном сериале "Моя прекрасная няня".

О диагнозе артистки до последнего никто не знал, на съемочной площадке она фонтанировала энергией, была актрисой-клоуном, вспоминают Сергей Жигунов и Александра Назарова. Ее последним эпизодом стала свадьба главных героев, во время которой Полищук держалась великолепно, пишет интернет-газета "Дни.ру".

"Можно я иногда буду присаживаться куда-нибудь? Потому что мне стоять все время трудно", - только это попросила Полищук у режиссера во время съемок, передала слова артистки Назарова.

Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года, ей было 57 лет. Артистка страдала от саркомы позвоночника и испытывала страшные боли в спине.

В Москве открыли памятную доску Любови Полищук: