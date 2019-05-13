Туктамышеву раскритиковали за грязное фото

Снимок опубликовал молодой человек чемпионки
В соцсети Instagram появилось откровенное фото российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Снимок, на котором чемпионка стоит на балконе кипрского отеля в купальнике, опубликовал молодой человек Туктамышевой, российский фигурист Андрей Лазукин.
"Seaview room (Комната с видом на море)", - подписал фото он. Однако фанаты Лазукина и Туктамышевой остались недовольны снимком, не обратив внимание на вид из номера спортсменов. Многие посчитали его слишком пошлым, другие и вовсе попросили его удалить.
- Такие фото можно публиковать или спьяну или сдуру.
- Как под ней лёд-то не трескается.
- Уберите фото, Андрей! Это поступок не мужчины, мальчика. Не думаю, что Лиза давала на это согласие.
- "Волочкова" на льду.
22-летняя Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовый призёр ЧЕ 2013 года. Серебряный призёр командного ЧМ 2015 года и бронзовый призёр 2019 года.
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