Туктамышеву раскритиковали за грязное фото

Снимок опубликовал молодой человек чемпионки

В соцсети Instagram появилось откровенное фото российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Снимок, на котором чемпионка стоит на балконе кипрского отеля в купальнике, опубликовал молодой человек Туктамышевой, российский фигурист Андрей Лазукин.

"Seaview room (Комната с видом на море)", - подписал фото он. Однако фанаты Лазукина и Туктамышевой остались недовольны снимком, не обратив внимание на вид из номера спортсменов. Многие посчитали его слишком пошлым, другие и вовсе попросили его удалить.

- Такие фото можно публиковать или спьяну или сдуру. - Как под ней лёд-то не трескается. - Уберите фото, Андрей! Это поступок не мужчины, мальчика. Не думаю, что Лиза давала на это согласие. - "Волочкова" на льду.

22-летняя Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовый призёр ЧЕ 2013 года. Серебряный призёр командного ЧМ 2015 года и бронзовый призёр 2019 года.