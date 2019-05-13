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Украинский суд признал Зеленского виновным в нарушении во время выборов

15:45
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Политик зря показал журналистам бюллетень

Избранный президент Украины Владимир Зеленский оштрафован за то, что 21 апреля в день выборов, он показал журналистам бюллетень. На нем было видно, за кого он проголосовал.

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Решение принял Оболонский районный суд в Киеве. Он признал это административным правонарушением. Политик оштрафован на 850 гривен (32,27 доллара). Также суд постановил взыскать с него судебный сбор, сообщает ТАСС.

До этого, 21 апреля Зеленский вышел к журналистам. Он продемонстрировал им бюллетень перед тем, как бросить его в урну. При этом на нем было видно, за кого политик голосовал. Это действие может расцениваться как незаконная агитация. Согласно части 1 статьи 7 Закона о выборах президента Украины, запрещается фото и видеофиксация результатов волеизъявления.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине во втором туре. Он набрал 73,22% голосов избирателей. За его оппонента Петра Порошенко проголосовали 24,45% украинцев.

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