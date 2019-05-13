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Опубликованы первые кадры из сгоревшего Нотр-Дама

16:17
  • понедельник
  • 13 мая 2019

С момента трагедии прошел почти месяц

Во Франции показали, как выглядит убранство Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 15 апреля. Журналистов в здание провел отставной французский генерал Жан-Луи Жоржелен, которого президент Франции Эммануэль Макрон назначил руководителем группы по восстановлению Нотр-Дама.

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Внутри сгоревшего собора до сих пор валяются камни и обугленные части шпиля собора. Как рассказал ABC News Жоржелен, знаменитый орган Нотр-Дама пожар не тронул, однако он все равно подлежит восстановлению из-за попавшей в него воды. Кроме того, в соборе сохранилась статуя Девы Марии и витражные окна-розы.

 

Причина пожара в Нотр-Даме пока точно не установлена, однако, по данным парижской прокуратуры, скорее всего, это был несчастный случай. От огня пострадал шпиль, крыша и внутреннее убранство соборы.

Нотр-Дам де-Пари собираются восстановить за пять лет. Сообщалось, что на время реконструкции собор не закроют - туда смогут попасть и туристы, и прихожане.

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Видео: Notre Drame: восстанет ли собор Парижской Богоматери из пепла?

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Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
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