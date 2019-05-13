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Олимпийская чемпионка Гусева погибла на руках врачей после ДТП

16:01
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Союз конькобежцев поможет с похоронами советской спортсменки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла под колесами автомобиля в возрасте 82 лет.  

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13 мая председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин сообщил, что Клару Гусеву сбила машина. Подробности ДТП он раскрывать не стал. 

"К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас", - цитирует Курамшина РИА Новости

Дату и место похорон Гусевой назовут позднее. Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сказала ТАСС, что они помогут в организации похорон. 

Клара Гусева победила на Олимпиаде 1960 года на американском курорте Скво-Вэлли. Она быстрее всех пробежала дистанцию в 1000 метров. 

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