Олимпийская чемпионка Гусева погибла на руках врачей после ДТП

Союз конькобежцев поможет с похоронами советской спортсменки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла под колесами автомобиля в возрасте 82 лет.

13 мая председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин сообщил, что Клару Гусеву сбила машина. Подробности ДТП он раскрывать не стал.

"К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас", - цитирует Курамшина РИА Новости.

Дату и место похорон Гусевой назовут позднее. Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сказала ТАСС, что они помогут в организации похорон.

Клара Гусева победила на Олимпиаде 1960 года на американском курорте Скво-Вэлли. Она быстрее всех пробежала дистанцию в 1000 метров.