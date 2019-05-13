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Подгузники меняет Гарри: Меган Маркл бросила новорожденного сына

16:29
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Амбиции герцогини Сассекской не дают ей покоя

Не прошло и недели после рождения сына, как Меган Маркл рвется на работу. За малышом присматривает принц Гарри и сам меняет ему подгузники.  

Как сообщают британские СМИ, герцогиня Сассекская намерена продолжить свою работу в сфере благотворительности. Гарри своего нового положения не стесняется, а наоборот, следует примеру своего старшего брата Уильяма, пишет интернет-издание ""Дни.ру". Когда у герцога Кембриджского родила сын Джордж, то тот тоже менял ему подгузники. "Я заслужил медаль!" – заявил тогда Уильям.

Первенец Гарри и Меган появился на свет 6 мая. Он весил 3,3 килограмма. Малыш будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол. Ребенка назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Винздор.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына:

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