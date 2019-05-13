"Опозорился, что тут сказать": Басков презентовал новый клип

Он попытался высмеять своих коллег, которые снимают дурацкие ролики
Певец Николай Басков записал 20-минутный клип на песню "Караоке", в котором снялись Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие известные люди.
12 мая на YouTube выложили короткометражный фильм, в котором Басков играет то бесстрашного героя индийского фильма, то застенчивого юношу из русской народной сказки, то персонажа черно-белого кино. При этом он нарочито бесцеремонно рекламирует товары, высмеивая грубые примеры неудачного продакт-плейсмента.
В конце фильма Басков беседует с Киркоровым. "Опозорился, что тут сказать. И не такое бывало. Ну, запишем извинения опять, хотя я-то здесь причем?" - говорит ему поп-король, имея в виду их скандальный клип "Ибица".
"История о том, как на съемочной площадке мы очень старались, и из этого получилось то, что получилось. А кто-нибудь догадался, что хотел сказать художник? Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой", - написал Басков в своем Instagram.
По словам исполнителя, он хотел показать, как современные музыканты обычно делают свои клипы, перегруженные рекламой, с глупым сюжетом и странными героями.
Отметим, что песню "Караоке" Николай Басков презентовал в 2018 году.
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