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Когда утилизируют военную технику в Крыму

16:35
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Срок назвали в Госдуме

Стало известно, когда Россия планирует избавиться от украинской военной техники в Крыму. В Госдуме ориентируются на международные нормы.

Как сообщил ТАСС председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, у Украины есть возможность забрать технику в течение десяти лет. "Либо через десять лет мы будем вынуждены ее утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность", - сообщил он.

Таким образом, Россия будет вынуждена утилизировать украинскую военную технику в Крыму после 2024 года. На полуострове, как отмечается, не осталось современных образцов украинской военной техники, поэтому для России вооружение не интересно.

Ранее сообщалось, что Россия может потребовать от Украины выплатить компенсацию за обеспечение стоянки ее истребителей МиГ-29, оставшихся в Крыму на авиабазе Бельбек.

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