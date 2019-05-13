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"Смиренномудрие": в России хотят усложнить бракоразводный процесс

17:02
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Власти предложили ввести "санитарную паузу"

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить процесс развода, чтобы снизить количество распадающихся браков.

Очень часто люди идут разводиться после ссор. Легкий процесс расторжения брака негативно сказывается на демографии и нравственности населения.

"Я предлагаю ввести такое понятие, как "смиренномудрие" и законодательно закрепить его в семейном кодексе", - отметил депутат, добавив, что в институт брака должна вернуться его мистическая и сакральная составляющая.

Для пар, в которых нет детей, парламентарий предлагает установить "санитарную паузу" продолжительностью 2-3 месяца, пишет News.ru. В семье, где есть ребенок, эту паузу следует увеличить до полугода.

При этом супруги должны дважды подтвердить свои намерения развестись - после подачи заявления и после завершения "санитарной паузы", а также посещать психолога. "Лучше, чтобы посещение было обязательным. А услуги специалиста по семейной психологии я предлагаю внести в полис ОМС", - рассказал "Комсомольской правде" Петров.

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