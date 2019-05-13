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Легенда Голливуда и самая кассовая актриса XX века умерла от пневмонии

17:16
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Дорис Дэй было 97 лет

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй, которая считается одной из самых кассовых артисток всего XX века, скончалась в Калифорнии в возрасте 97 лет. 

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Представитель фонда по защите животных, основанного актрисой, рассказал, что Дорис Дэй умерла в своем доме в окружении близких друзей. По его словам, для столь солидного возраста у Дэй было отличное здоровье. Тем не менее ее организм не справился с серьезным случаем пневмонии, пишет BBC News

Дорис Дэй родилась в Цинциннати. Она начала петь в 17 лет. С 1947 по 1967 годы она записала более 650 песен и выпустила свыше 20 альбомов. Первым ее фильмом стала картина "Роман в открытом море". Позднее она снялась в таких лентах, как "Человек, который слишком много знал", "Вернись, моя любовь", "Любимец учителя", "Этот мех норки". За роль в фильме "Телефон пополам" Дэй номинировали на премию "Оскар". 

В 2008 году Дорис Дэй получила "Грэмми" за все ее творческие достижения. На Голливудской аллее славы у нее есть две звезды - за вклад в развитие кинематографа и за вклад в развитие американской музыкальной индустрии. 

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