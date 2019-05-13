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"Не просившая рожать" чиновница опять влипла в скандал

17:39
  • понедельник
  • 13 мая 2019

На этот раз в этом замешаны бюджетные деньги

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в департаменте молодежной политики Свердловской области, который возглавляла скандально известная Ольга Глацких.

Речь идет о нарушении бюджетного законодательства при реализации программ по поддержке молодежи, пишет агентство URA.RU.

В 2018 году департамент и фонд "Золотое сечение" получил из бюджета региона 130,9 миллиона рублей на работу с одаренной молодежью из которых 5,2 миллиона рублей были израсходованы неэффективно.

"Подобные факты нарушений при реализации социально значимых мероприятий по работе с детьми являются недопустимым", - отметил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. В связи с этим он отправил представление на имя губернатора Евгения Куйвашева.

В ноябре минувшего года Глацких заявила, что о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать". Впоследствии она объяснила свои слова тем, что хотела только "усилить мотивацию" молодежи самостоятельно развиваться. Однако это ее не спасло – в феврале 2019 года чиновницу уволили.

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