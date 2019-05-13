Медведева описала Загитову одним словом

Фигуристка также дала характеристику Елизавете Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева описала своих коллег Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву. Спортсменка разоткровенничалась в интервью YouTube-каналу "Макарена".

Так, олимпийскую чемпионку Загитову она назвала одним словом – "работяга". Фигуристка отметила, что во время подготовки к Олимпийским Играм 2018 года соотечественница много работала. "Туктамышева? Веселая. Вообще не парится по пустякам, я этому у нее учусь", - сказала Медведева, отвечая на вопрос о другой спортсменке.

В понедельник в Сети появилось откровенное фото Туктамышевой. Подписчики остались недовольны снимком, который опубликовал молодой человек фигуристки.

Ранее обновился мировой рейтинг фигуристок. Загитова занимает первое место, Медведева находится на третьем месте.

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