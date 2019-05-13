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Фанатов "Игры престолов" насмешил киноляп с отросшей рукой

17:59
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Джейме Ланнистер проявил чудеса регенерации

Фанаты сериала "Игра престолов" заметили киноляп в пятой серии финального сезона. На этот раз у одного из главных героев саги отросла рука. 

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В пятой серии Джейме Ланнистер встречается со своей сестрой и любовью всей своей жизни Серсеей. Жестокая хозяйка Семи Королевств недавно приказала убить своего возлюбленного, но при встрече с ним она теряет самообладание. В одной из сцен Джейме и Серсея обнимаются, при этом бывший рыцарь обхватывает королеву обеими руками, хотя он потерял правую руку еще в третьем сезоне и с тех пор ходил с протезом.  

"Джейме был так рад встрече, что у него даже выросла новая рука!", "Это чтобы покрепче обнять тебя, деточка!", "Так стаканчик кофе в кадре был вершиной айсберга: отросшая рука - это гораздо серьезней", - приводит комментарии зрителей Cosmopolitan

Ранее сообщалось, что в четвертой серии "Игры престолов", когда герои отмечали победу над ходоками, на столе перед Дейенерис Таргариен оказался стаканчик из кофейни Starbucks. Зрители и создатели сериала с юмором отнеслись к этому киноляпу. "Вообще-то, знаете ли, именно в Вестеросе впервые появился Starbucks. Это малоизвестный факт", - пошутила по этому поводу исполнительный продюсер телесериала Берни Колфилд. 

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