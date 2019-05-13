Киев объявил о крахе логики и посыпал угрозами в адрес ЕС

Глава МИД перешел на язык ультиматума

Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если Брюссель отменит введенные против России санкции.

"Если <…> вы пойдете на шаги навстречу России, тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - обратился министр иностранных дел Украины Павел Климкин к представителям Евросоюза. Его слова передает "Вести.Украина".

Незалежную не устраивает новый указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, об упрощении выдачи гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее стало известно, что ЕС не собирается усиливать санкционное давление на Россию в связи с эти нововведением.

В апреле на Украине прошли президентские выборы, новым главой государства станет шоумен Владимир Зеленский. Дата инаугурации будет сообщена позже. В сентябре состоятся выборы в Верховную раду.