ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев объявил о крахе логики и посыпал угрозами в адрес ЕС

18:28
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Глава МИД перешел на язык ультиматума

Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если Брюссель отменит введенные против России санкции.
Команда Зеленского готовится к смотринам в Брюсселе

"Если <…> вы пойдете на шаги навстречу России, тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - обратился министр иностранных дел Украины Павел Климкин к представителям Евросоюза. Его слова передает "Вести.Украина".

Незалежную не устраивает новый указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, об упрощении выдачи гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее стало известно, что ЕС не собирается усиливать санкционное давление на Россию в связи с эти нововведением.

В апреле на Украине прошли президентские выборы, новым главой государства станет шоумен Владимир Зеленский. Дата инаугурации будет сообщена позже.  В сентябре состоятся выборы в Верховную раду.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.