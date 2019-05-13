Лазарев выбрал место проведения "Евровидения" в России

Певец планирует уехать из Тель-Авива с победой
Певец Сергей Лазарев, в этом году представляющий Россию на конкурсе "Евровидение", предложил провести состязание в 2020 году в Сочи. Об этом он заявил, общаясь с журналистами в Тель-Авиве.
Музыкант сообщил, что надеется на победу в конкурсе. В случае, если он займет первое место в финале, "Евровидение-2020" может пройти на черноморском курорте. В этот четверг Лазарев примет участие в полуфинале "Евровидения" с песней Scream.
"Тем более, что у нас такие прекрасные города для проведения "Евровидения". Я бы очень хотел, чтобы это был город Сочи. Как раз там классное сочетание и воды, и гор", - цитирует певца РИА Новости.
Ранее букмекеры поделились свежими прогнозами относительно фаворитов международного конкурса "Евровидение", который пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Новые данные разочаровали россиян.
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