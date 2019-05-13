Путину в Казани показали новейший Ми-38Т

Президент также осмотрел модернизированные Ту-160, Ту-22 и Ту-95МС

Владимир Путин начал весеннюю серию военных совещаний с посещения авиационного завода имени Горбунова в Казани. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава государства ознакомился с авиационной техникой, которая выпускается на предприятии. Это обновлённые бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22 и авиалайнер ТУ-214, а также новейший вертолет Ми-38Т, который способен перевозить до 40 десантников и легкий многоцелевой вертолет "Ансат".

Это не первый визит Владимира Путина на казанское предприятие. Президент уже был на нём в январе прошлого года и наблюдал за первым полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160. Сейчас завод приступает к производству этих самолетов. Президент пообщался с коллективом предприятия и не исключил увеличения объёмов контракта по этим стратегическим ракетоносцам.

"На десять машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще десять будут модернизироваться - Ту-160 . И, может быть, даже увеличим количество с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями. Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно", - уверен президент.