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Путину в Казани показали новейший Ми-38Т

19:45
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Президент также осмотрел модернизированные Ту-160, Ту-22 и Ту-95МС

Владимир Путин начал весеннюю серию военных совещаний с посещения авиационного завода имени Горбунова в Казани. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава государства ознакомился с авиационной техникой, которая выпускается на предприятии. Это обновлённые бомбардировщики  Ту-95МС, Ту-22 и авиалайнер ТУ-214, а также новейший  вертолет Ми-38Т, который способен перевозить до 40 десантников и легкий многоцелевой вертолет "Ансат".

Это не первый визит Владимира Путина на казанское предприятие. Президент уже был на нём в январе прошлого года  и наблюдал за первым полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160. Сейчас завод приступает к производству этих самолетов. Президент пообщался с коллективом предприятия и не исключил увеличения объёмов контракта по этим стратегическим ракетоносцам.

"На десять машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще десять будут модернизироваться - Ту-160 . И, может быть, даже увеличим количество с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями. Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно", - уверен президент.

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Владимир Путин осмотрел Ми-38Т во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин осмотрел Ми-38Т во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин осмотрел Ми-38Т во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
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