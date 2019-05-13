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Путин и глава МИД Китая обсудили детали визита Си Цзиньпина в Россию

22:11
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Президент тепло приветствовал китайскую делегацию в Сочи

В Сочи Владимир Путин принял министра иностранных дел Китая Ван И. Беседа состоялась по итогам переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегой из КНР. Президент обсудил с главой китайской дипломатии детали предстоящего государственного визита лидера республики Си Цзиньпина в Россию - он запланирован на начало июня.

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Владимир Путин также констатировал успешное развитие двусторонних отношений и поздравил китайскую сторону с проведением международного форума "Один пояс - один путь". Глава государства выразил надежду, что Москва и Пекин внесут заметный вклад в реализацию планов, обсуждаемых на этой площадке.

"Я хотел бы передать самые наилучшие пожелания моему другу за ту теплоту, с которой нас принимали в Пекине во время проведения крупной международной конференции, посвященной реализации ваших идей, "Один пояс - один путь", главным образом экономической ее составляющей. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы считаем эту идею продуктивной, интересной, содержательной, полностью вписывающейся в развитие отношений между тем интеграционным объединением, которое создается Россией и ее партнерами на постсоветском пространстве, имею в виду ЕврАзЭС", - сказал Путин.

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