Украину оставили без внимания на саммите в Брюсселе

Киеву прозрачно намекнули: пора выплатить долги

Глава МИД Сергей Лавров уже завтра обсудит в Сочи с американским коллегой Майклом Помпео иранскую проблему. Москву интересует, как США намерены выходить из кризисной ситуации, которую Вашингтон сам создал вокруг ядерной сделки. Помпео по пути в Сочи решил заглянуть в Брюссель, чтобы попытаться убедить ЕС поддержать давление США на Тегеран. Но, похоже, американская политика ультиматумов даёт сбой даже на европейском фронте. Впрочем, как и подобная украинская политика. На саммите "Восточного партнёрства", который сейчас проходит в Брюсселе, стало совсем не до Украины.

Это на публике глава украинского МИД скромно улыбался из дальнего угла на общей церемонии фотографирования. Но за закрытыми дверями саммита "Восточного партнерства", оказывается, метал громы и молнии. По крайней мере, в этом он потом уверял украинских журналистов. В красках расписывая, как убедительно требовал ввести новые маштабные санкции против Москвы. И даже как смело бросался ультиматумами. Мол, Киев разорвет Минские соглашения, если России вернут право голоса в Совете Европы.

"Если вы пойдете по пути, который предлагают несколько стран, я в тот же день выйду и скажу: "Минска" у нас теперь нет. И убила его не только Москва. Но вы сами его последовательно убиваете", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Правда, не ясно, куда будет выходить Павел Климкин. Если его самого скоро, вероятно, попросят на выход. Дни нынешней украинской власти сочтены. И слушать старые страшилки в ее исполнении в Брюсселе явно не захотели. Решение России выдавать паспорта жителям Донбасса по упрощенной процедуре в ЕС не одобряют. Но вопрос о новых антироссийских санкциях на повестке пока не стоит.

"Сейчас мы более склонны к поиску диалога, а не давления. Как это делает сама Россия", - заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Киеву прозрачно намекнули: пора бы заняться своими делами. Например, выплатить долги. И все же начать бороться с коррупцией.

"Новый президент был явно избран в результате голосования, направленного против истеблишмента, однако истеблишмент остается там же, где и был. Очень важно для нового президента продемонстрировать независимость от олигархических структур и начать решать эту серьезную проблему украинской системы", - сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Но куда больше проблем восточных соседей Брюссель в этот день волновали экстренные переговоры с Майком Помпео. По пути в Россию, госсекретарь США в последний момент решил заглянуть в столицу Евросоюза. Слишком уж разнервничались европейские партнеры Вашингтона, узнав, что тот вводит против Тегерана новые санкции и направляет в Персидский залив атомный авианосец. Вопрос: "А вы хорошо подумали?" - главе американской дипломатии сейчас задают даже дома.

"Мы не просчитаемся. Наша цель - не война. Наша цель - смена поведения Иранского руководства. Мы надеемся, что иранский народ наконец получит то, чего он так желает. То, чего он заслуживает. Что касается сил, которые были отправлены на место, президент просто хочет быть уверен, что в случае определенных действий, мы сможем ответить в соответствующей мере", - пояснил Помпео.

Вот только и у Ирана терпение на исходе. Тегеран уже заявил: если через два месяца не удастся вернуться к исполнению соглашения, готов тоже выйти из сделки. В Европе пока разводят руками. Отмечая лишь, что форма ультиматума для Евросоюза неприемлема. Как будто это не Брюссель и Вашингтон первыми стали говорить с другими на таком языке.

"Ядерное соглашение с Ираном остается ключевым столпом безопасности в нашем регионе. Поэтому мы будем и впредь поддерживать его всеми возможными инструментами. И со всей нашей политической волей. Что я думаю, хорошо известно и Вашингтону, и Тегерану", - сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В итоге переговоры по иранской сделке в Брюсселе растянулись настолько, что приехавший - возможно, с последним шансом выбить для себя преференции - Петр Порошенко рассчитывать мог разве что на ужин за счет Дональда Туска. Но и главе Европейского Совета, впрочем, тоже осталось недолго сидеть за общеевропейским столом. 26 мая - выборы в Европарламент, после которых расстановка сил может сильно поменяться.

Соцопросы пророчат значительный успех на выборах евроскептикам. Ультраправые из Италии, Франции, Дании и Бельгии уже планируют создать в Европарламенте "суперфракцию". Набирают очки и крайнелевые. Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон уже заявил: в случае его победы Европа радикально изменит внешнюю политику, отказавшись от "антироссийской истерии". Вопрос снятия санкций в этом случае на рассмотрение нового Европарламента поставят одним из первых.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".