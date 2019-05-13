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Подробности дела против Ассанжа об изнасиловании

20:12
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Прокуратура Швеции возобновила расследование против основателя Wikileaks

Прокуратура Швеции возобновила уголовное преследование основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Ранее шведы закрыли дело из-за невозможности допросить обвиняемого, который с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в связи с недавним выдворением Ассанжа из дипмиссии и передачей его британцам ситуация резко изменилась. В Швеции подозревали австралийца в изнасиловании. И теперь адвокат предполагаемой потерпевшей вдруг обнаружила некие "веские доказательства" вины интернет-журналиста. Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

Видео: Швеция снова взялась за Джулиана Ассанжа

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