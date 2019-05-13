В Белоруссии обсуждают заговор против Лукашенко

К нему может быть причастен сын и помощник президента Виктор Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новости о том, что его старший сын Виктор Лукашенко якобы предал его.

Ранее белорусских СМИ появилась информация, что в стране раскрыт заговор силовиков против Александра Лукашенко и что Виктор имеет к этому непосредственное отношение, пишет интернет-газета "Дни.ру". Последний работает помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, а также входит в Совет Безопасности страны.

"Это вранье. Это мои дети, и я лично отвечаю за них головой!", - подчеркнул возмущенный белорусский лидер.

9 мая 14-летний сын президента Белоруссии Николай разместил у себя в социальных сетях фотографию с братьями - 43-летним Виктором и 39-летним Дмитрием. На праздничной церемонии все трое стояли позади отца.