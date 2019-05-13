ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белоруссии обсуждают заговор против Лукашенко

19:09
  • понедельник
  • 13 мая 2019

К нему может быть причастен сын и помощник президента Виктор Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новости о том, что его старший сын Виктор Лукашенко якобы предал его.

Возмужал и похорошел: Коля Лукашенко изменился до неузнаваемости
"Я уже навластвовался": Лукашенко заговорил о Белоруссии после себя

Ранее белорусских СМИ появилась информация, что в стране раскрыт заговор силовиков против Александра Лукашенко и что Виктор имеет к этому непосредственное отношение, пишет интернет-газета "Дни.ру". Последний работает помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, а также входит в Совет Безопасности страны.

"Это вранье. Это мои дети, и я лично отвечаю за них головой!", - подчеркнул возмущенный белорусский лидер.

9 мая 14-летний сын президента Белоруссии Николай разместил у себя в социальных сетях фотографию с братьями - 43-летним Виктором и 39-летним Дмитрием. На праздничной церемонии все трое стояли позади отца.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Виктор Лукашенко
Виктор Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.