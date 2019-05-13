Шнуров разразился гневной тирадой после победы дочери Алсу

Фронтмен "Ленинграда" не смог устоять перед соблазном прокомментировать конфликт

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров раскритиковал россиян, которые ополчились на дочку Алсу Микеллу Абрамову из-за победы в шоу "Голос.Дети".

Музыкант напомнил, что происходящее в телевизоре – это шоу и об этом не стоит забывать, передает РИА Новости. "Это конкурс, это шоу. Вы чего? Поспокойнее надо быть", - заявил Шнуров, отметив, что подобным конфликтам уделяется слишком много внимания.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья Алсу хотела скрыть результаты проверки процесса голосования шоу "Голос.Дети", однако эта информация не подтвердилась.

В апреле после финального выступления на шоу Микелла победила с более чем двукратным отрывом в голосах. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сказал, что такого разрыва между участниками не было никогда, а в компании-производителе телепередачи сообщили о "признаках аномального голосования".