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Шнуров разразился гневной тирадой после победы дочери Алсу

19:47
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Фронтмен "Ленинграда" не смог устоять перед соблазном прокомментировать конфликт

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров раскритиковал россиян, которые ополчились на дочку Алсу Микеллу Абрамову из-за победы в шоу "Голос.Дети".

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Музыкант напомнил, что происходящее в телевизоре – это шоу и об этом не стоит забывать, передает РИА Новости. "Это конкурс, это шоу. Вы чего? Поспокойнее надо быть", - заявил Шнуров, отметив, что подобным конфликтам уделяется слишком много внимания.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья Алсу хотела скрыть результаты проверки процесса голосования шоу "Голос.Дети", однако эта информация не подтвердилась.

В апреле после финального выступления на шоу Микелла победила с более чем двукратным отрывом в голосах. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сказал, что такого разрыва между участниками не было никогда, а в компании-производителе телепередачи сообщили о "признаках аномального голосования".

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