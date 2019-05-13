Опубликовано видеопослание Зеленского для жителей Крыма и Донбасса

Избранный президент Украины запустил "креативную информационную войну" за Донбасс

Киев может отказаться от выполнения Минских соглашений в случае, если ряд европейских стран добьется отмены санкционного давления на Россию в Совете Европы. Это громкое заявление сделал на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе глава МИД Украины Павел Климкин. Пока глава дипломатии угрожает Западу, в самом Киеве никак не могут назначить дату инаугурации президента.

Главная политическая интрига на Украине — когда состоится инаугурация избранного президента. Но на согласительном совете депутаты решили обсудить что угодно, но только не это.

"Несколько слов о повестке дня. Я хочу напомнить, что мы завершили рассмотрение закона с блока топливно-энергетического комплекса, и мы должны начать завтрашний день, завершая рассмотрение этого закона", - сказал Андрей Парубий, спикер Верховной Рады Украины.

"Пан Парубий, вы теми вопросами занимаетесь? Инаугурация президента - вопрос номер один. Смена власти", - ответил ему депутат Виталий Куприй.

Напомнила свою позицию по этому вопросу и Надежда Савченко. "Сейчас главный вопрос для всей Украины - легитимный ли у нас президент? Я считаю, что в первую очередь надо рассмотреть вопрос об инаугурации президента 19, максимум, 20 мая", - заявила она.

От таких разговоров Парубию стало "грустно и стыдно". О чем он честно признался собравшимся. Депутаты, затеявшие спор, напомнили спикеру, что может стать еще грустнее и подарили ему наручники.

Парубий пообещал определиться с датой инаугурации на этой неделе. Но депутатам страшно. Зеленский намекнул, что может распустить Верховную Раду. Если затянуть со вступлением в должность нового президента, хотя бы дней на десять, то по закону он не сможет разогнать парламент. О чем спикеру напомнили коллеги.

"Все те постановления об инаугурации, которые касаются 19 числа, во-первых, не предусматривают изменений в календарном плане. Во-вторых, инаугурация может произойти, только если вы согласуете с новоизбранным главой государства эту дату, а если не согласуете, то вы сами ее назначаете, другого способа нет", - сообщил депутат Николай Княжицкий.

Впрочем, Зеленскому и без вступления в должность скучать не приходится. Утром его судили за нарушение избирательного законодательства и признали виновным. Но это пустяки, по сравнению с сигналами, которые приходят из-за океана. Адвокат Дональда Трампа, который собирался приехать в Киев, чтобы расследовать коррупционные связи Джо Байдена на Украине, отменил свой визит.

"Я не поеду на Украину. Да, не поеду. Я убежден из того, что услышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, что новый украинский президент окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые — по крайней мере, в одном случае — явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - сказал Руди Джулиани.

Тем временем Петр Порошенко явно готовит тыл. Раздает налево и направо должности и звания, иногда даже тайно. На месте убийств на Майдане в 2014 году, по которым действующий президент проходит как свидетель, начали снимать брусчатку. Следователи, которые сегодня собирались провести на Институтской эксперимент, обнаружили строительную технику. Оправдывался, в том числе и перед гражданскими активистами почему-то министр культуры.

"Я еще раз скажу, может кто-то этого не знает. Эту брусчатку уже давно в 2015 году сто раз киевская администрация перекладывала", - заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Зеленский начал, как и обещал, "креативную информационную войну" за Донбасс. На странице избранного президента появился ролик с видеообращением представителей всех конфессий к жителям Крыма и Юго-востока Украины. Духовные лидеры призывали стороны прекратить стрелять, уверяя, что все они часть общей страны. Любопытно, что предстоятеля неканонической Православной церкви Украины митрополита Епифания для создания ролика не позвали.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

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