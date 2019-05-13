ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в Татарстане оценил новые самолеты и вертолеты

22:07
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Президент посетил производственные цеха Казанского авиазавода

Владимир Путин приехал на завод имени Горбунова — одно из центральных предприятий авиастроения. Глава государства ознакомился с техникой, которая там выпускается. Среди них и так называемый "Белый лебедь", модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160, обновлённые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22, а также авиалайнер Ту-214. Во время встречи с коллективом предприятия президент отметил, что рабочие могут быть уверены в своем будущем. Выпуск современной  военной и гражданской авиатехники будет только увеличиваться.
Путину в Казани показали новейший Ми-38Т

Пройдя глубокую модернизацию, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, носящий имя прославленного летчика Валерия Чкалова, готовится вылететь из Казани к месту постоянной дислокации. Перед этим машину еще раз тщательно осматривают, докладывая командующему дальней авиацией.

Эта процедура на авиапредприятии им. Горбунова в Татарстане, которое сегодня посетил президент, будет произведена еще неоднократно, учитывая масштабы заказа Минобороны. Речь идет о производстве и глубокой модернизации нескольких десятков сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков. Завод работает с полной загрузкой на годы вперед, что, разумеется, не может не радовать и коллектив.

"На десять машин подписали контракт в прошлом году. Еще десять будет модернизироваться - Ту-160. И, может быть, даже увеличено это количество. Мы вот с министром обороны разговаривали. С учётом того, что Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными Минобороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно", - сказал Путин.

Видео: Путину в Казани показали новейший Ми-38Т

Во время этой беседы говорят, кстати, не только о производстве. Речь заходит и про кадры. Молодежи на завод приходит все больше. И о повышении профессионального мастерства, продемонстрировать которое в рамках мирового чемпионата Worldskills в Казань приедут десятки команд со всей планеты.

- Мы все вместе с республикой Татарстан готовимся в августе к чемпионату Worldskilld-2019, который будет проходить у нас здесь в Казани. Ну, и вас, Владимир Владимирович, хотелось бы пригласить на открытие.

- Я только смогу открыть. Ничего не смогу делать так, как вы!

Перед тем, как пообщаться с рабочими, Путин осматривает цеха. На этих кадрах (см. видео), например, новейший портально-фрезерный станок в работе. Данное оборудование полностью спроектировано и произведено в России, на заводе в Коломне. По стоимости он дешевле конкурентов, а вот в точности совсем не уступает.

"Тут имеется многоосевая обработка. Одновременно работает в пяти осях. То есть он может обрабатывать сложные какие-то поверхности", - сказал инженер по цифровому производству Александр Соловьев.

О таком еще каких-то десять лет назад авиапредприятие имени Горбунова в Казани могло только мечтать. Не говоря уже про 90-е годы, когда оно вообще было в шаге от закрытия. И лишь благодаря усилиям Виталия Капылова, возглавлявшего тогда завод, производство удалось сохранить. Его имя президент сегодня предложил увековечить.

"В советское время здесь было несколько десятков тысяч рабочих. Почти тридцать. Потому упало до трех с половиной. Надеюсь, что эти трагические годы середины 90-х, самый трагический 1995-й никогда больше в нашей истории и в истории предприятия не повторится", - заявил Путин.

Сейчас это заводу им. Горбунова, да и другим предприятиям ОПК, совсем не грозит, учитывая спрос на новую технику в армии. Некоторые из образцов президенту показывают и в Казани. Например, пассажирский самолет Ту-214. А это уже новейший вертолет Ми-38Т, который Путин с интересом осмотрел.

- Задача, которую нам поставило Минобороны, чтобы отсюда можно было десантировать 40 десантников.

Закончив работу в Казани, президент отправился в Сочи.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин осматривает Ми-38Т
Владимир Путин осматривает Ми-38Т
Владимир Путин осмотрел Ми-38Т во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин осмотрел Ми-38Т во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Вертолеты
Вертолеты
Владимир Путин осмотрел Ми-38Т во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин осмотрел Ми-38Т во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.