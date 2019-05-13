Путин в Татарстане оценил новые самолеты и вертолеты

Президент посетил производственные цеха Казанского авиазавода

Владимир Путин приехал на завод имени Горбунова — одно из центральных предприятий авиастроения. Глава государства ознакомился с техникой, которая там выпускается. Среди них и так называемый "Белый лебедь", модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160, обновлённые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22, а также авиалайнер Ту-214. Во время встречи с коллективом предприятия президент отметил, что рабочие могут быть уверены в своем будущем. Выпуск современной военной и гражданской авиатехники будет только увеличиваться.

Пройдя глубокую модернизацию, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, носящий имя прославленного летчика Валерия Чкалова, готовится вылететь из Казани к месту постоянной дислокации. Перед этим машину еще раз тщательно осматривают, докладывая командующему дальней авиацией.

Эта процедура на авиапредприятии им. Горбунова в Татарстане, которое сегодня посетил президент, будет произведена еще неоднократно, учитывая масштабы заказа Минобороны. Речь идет о производстве и глубокой модернизации нескольких десятков сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков. Завод работает с полной загрузкой на годы вперед, что, разумеется, не может не радовать и коллектив.

"На десять машин подписали контракт в прошлом году. Еще десять будет модернизироваться - Ту-160. И, может быть, даже увеличено это количество. Мы вот с министром обороны разговаривали. С учётом того, что Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными Минобороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно", - сказал Путин.

Видео: Путину в Казани показали новейший Ми-38Т

Во время этой беседы говорят, кстати, не только о производстве. Речь заходит и про кадры. Молодежи на завод приходит все больше. И о повышении профессионального мастерства, продемонстрировать которое в рамках мирового чемпионата Worldskills в Казань приедут десятки команд со всей планеты.

- Мы все вместе с республикой Татарстан готовимся в августе к чемпионату Worldskilld-2019, который будет проходить у нас здесь в Казани. Ну, и вас, Владимир Владимирович, хотелось бы пригласить на открытие.

- Я только смогу открыть. Ничего не смогу делать так, как вы!

Перед тем, как пообщаться с рабочими, Путин осматривает цеха. На этих кадрах (см. видео), например, новейший портально-фрезерный станок в работе. Данное оборудование полностью спроектировано и произведено в России, на заводе в Коломне. По стоимости он дешевле конкурентов, а вот в точности совсем не уступает.

"Тут имеется многоосевая обработка. Одновременно работает в пяти осях. То есть он может обрабатывать сложные какие-то поверхности", - сказал инженер по цифровому производству Александр Соловьев.

О таком еще каких-то десять лет назад авиапредприятие имени Горбунова в Казани могло только мечтать. Не говоря уже про 90-е годы, когда оно вообще было в шаге от закрытия. И лишь благодаря усилиям Виталия Капылова, возглавлявшего тогда завод, производство удалось сохранить. Его имя президент сегодня предложил увековечить.

"В советское время здесь было несколько десятков тысяч рабочих. Почти тридцать. Потому упало до трех с половиной. Надеюсь, что эти трагические годы середины 90-х, самый трагический 1995-й никогда больше в нашей истории и в истории предприятия не повторится", - заявил Путин.

Сейчас это заводу им. Горбунова, да и другим предприятиям ОПК, совсем не грозит, учитывая спрос на новую технику в армии. Некоторые из образцов президенту показывают и в Казани. Например, пассажирский самолет Ту-214. А это уже новейший вертолет Ми-38Т, который Путин с интересом осмотрел.

- Задача, которую нам поставило Минобороны, чтобы отсюда можно было десантировать 40 десантников.

Закончив работу в Казани, президент отправился в Сочи.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".