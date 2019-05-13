Медведев поручил вице-премьерам следить за нацпроектами в регионах

Одно из приоритетных направлений - наука. Уже в этом году в стране откроются пять образовательных центров мирового уровня

Дмитрий Медведев поручил своим заместителям ездить в регионы и лично следить за тем, как там реализуются нацпроекты. Такое заявление глава правительства сделал на совещании с вице-премьерами. В ходе встречи обсуждали создание научно-образовательных центров в рамках нацпроекта "Наука". Стоит отметить, что на данный момент для реализации этой программы утверждены меры господдержки. Первые пять центров заработают в этом году, а в последующие два года в разных регионах таких комплексов будет уже 15.

Получить в стенах вуза теоретические знания, а потом успешно применить их на практике - на производстве. Такой комплексный и новаторский подход к образованию - в приоритете у правительства. И все это в рамках одного научно-образовательного центра. По инициативе президента в рамках нацпроекта "Наука" в стране создадут 15 таких учреждений уже к 2021 году. Ведущие университеты объединятся с научными организациями и компаниями, которые действуют в реальном секторе экономики. Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами подчеркивает: проект действительно важный.

"Это действительно должны быть центры абсолютно мирового уровня. Вот это не очередная должна быть игра во всякие-разные корпоративные структуры, которые вроде как создаются и кто-то что-то на этом получает. А это должны быть центры мирового уровня! Поэтому я просил бы самым внимательным образом следить просто за тем, как вот эти процессы идут. Потому что решения правильные, но главное, чтобы туда приехали действительно настоящие ученые или же местные кадры использовались в полном объеме. Если местных кадров не хватает, то чтобы столичные кадры использовались, столичные специалисты приезжали. Только в этом случае это даст тот эффект, на который мы рассчитываем", - сказал председатель правительства.

А именно - укрепить экономический сектор. Такие комплексные центры позволят решать важнейшие научно-технологические задачи. Первая пятерка пилотных образовательных центров уже отобрана: в Пермском крае, а также в Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской области. В каждом развивать будут сразу несколько сфер.

"Они охватывают сельское хозяйство, энергетику, машиностроение, химические и ядерные, включая медицинские технологии, биологическую безопасность животных, растений и человека. Мы практически охватываем весь спектр, который попадает на приоритеты научно-технологического развития. Это весь спектр мероприятий от проведения научно-исследовательских и опытных инструкторских работ, реализации образовательных программ до получения новых конкурентоспособных технологий и коммерциализации соответствующих результатов", - заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Разработки в этих направлениях востребованы не только у нас в стране, но и за границей. А значит, скоро на рынке будет больше прорывных технологий! А для молодых ученых, которые готовы посвятить себя науке - появится платформа для самореализации. Важно и то, что подготовленные специалисты смогут разрабатывать конкурентоспособную продукцию.

"Регионы тоже должны проявить соответствующее активное участие не только посредством инициации создания научно-образовательных центров, но и создания дополнительных преференций для тех предприятий и организаций, которые входят в состав научно-образовательного центра, ну и, конечно, обеспечение жилищных условий для тех, кто будет там учиться и работать", - добавила Голикова.

На поддержку научно-образовательных центров правительство выделит из бюджета 8,6 миллиарда рублей. Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам отслеживать ситуацию не только на федеральном уровне, но и выезжать непосредственно в регионы. Чтобы видеть картину целиком и максимально оперативно реагировать на изменения результатов.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".