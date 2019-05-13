Путин потребовал защитить Россию от гиперзвукового оружия

Президент провел совещание по вопросам развития вооруженных сил и ОПК в Сочи

В Сочи президент провел первое из серии совещаний по вопросам военно-промышленного комплекса. Глава государства предложил с этого года изменить порядок их проведения - посвящать каждую беседу отдельному виду войск или продукции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин по итогам утренней поездки в Казань отметил, что доволен тем, как развивается авиационный завод "Туполев", в том числе техническим оснащением предприятия, подготовкой кадров и выпускаемой продукцией. Отдельно президент остановился на развитии ВКС России. По словам Владимира Путина, одной из важных задач в этой области является повышение контроля за воздушным пространством. Президент поставил задачу последовательно оснащать этот вид вооруженных сил системами ПВО дальнего действия, в том числе комплексами С-400, а также ближнего, в частности, "Панцирь-С". Также глава государства призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия. По словам Владимира Путина, у России такой вид вооружения должен появиться раньше, чем у других стран.

"Потенциал видов и родов войск обеспечивает решение вооруженными силами всех поставленных задач. Вместе с тем следует учитывать изменение военно-политической обстановки в мире, которые негативно влияют на региональную и глобальную безопасность. Имею в виду, прежде всего, конечно, выход США из ДРСМД, а также целый ряд других факторов. Все это требует от нас последовательного развития перспективных систем вооружения, основанных на прорывных технологиях. Такие вооружения позволяют нам уже сегодня обеспечивать стратегический баланс сил и, безусловно, сохранят такую возможность на длительную перспективу, а значит, гарантированно защищать нашу страну от возможных угроз", - сказал Путин.