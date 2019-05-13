В самолет Меркель врезался автомобиль

Халатность водителя вынудила Меркель лететь в Берлин с военными

В правительственный самолет канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль, водитель которого забыл поставить транспортное средство на ручник.

Инцидент произошел в аэропорту города Дортмунд. Самолет Global 5000 получил небольшие повреждения, в момент столкновения канцлера на борту не было.

Меркель пришлось сменить самолет. В Берлин политик полетит лайнером Минобороны, пишет ТАСС.

Это уже не первый случай ЧП с самолетом Меркель за последний год. В ноябре лайнер с канцлером на борту совершил экстренную посадку в Кельне на пути в Аргентину, где должен был состояться саммит G20. Причина – неполадки с проводкой. Меркель пересадили на другой самолет, но она все равно опоздала на первый день саммита.