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Что известно о новой встрече Путина и Трампа

22:06
  • понедельник
  • 13 мая 2019

Потенциальная встреча может пройти в Японии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в июне. Он выразил надежду, что отношения между двумя странами потеплеют.
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В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки к встрече не ведется. Никаких запросов с американской стороны не поступало, пишет "Интерфакс".

"Никаких запросов не было. Нет пока и никаких договоренностей", - отметил спикер Кремля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также отметил, что Вашингтон не запрашивал двустороннюю встречу в Японии. При этом, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, вопрос встречи Путина и Трампа будет прорабатываться во время визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельcинки в июле 2018 года. Лидеры беседовали более двух часов. Они обсудили вопросы двусторонних и международных отношений. По итогам саммита они неоднократно положительно отзывались о прошедших переговорах.

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