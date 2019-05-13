Cвидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Девушка находится в критическом состоянии

Свидетель по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова находится в больнице в Праге в критическом состоянии. По данным СМИ, с девушкой случился несчастный случай во время отдыха - она выпала из окна.

Предварительно, 11 мая Бобковой сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. У пострадавшей - множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние.

Родственники и коллеги девушки объявили сбор средств, пишет "Московский комсомолец". В ближайшее время в больницу к ней должна приехать сестра Татьяна.

15 апреля Бобкова опубликовала в своем Instagram роковое фото. На снимке девушка имитирует позу человека, который упал с большой высоты. "Я считаю - это просто гениальное фото. Оно передаёт сейчас моё состояние души на 100%. Нет, мне не грустно! У меня вообще все прекрасно. Просто состояние - упал.. умир.. встал.. отряхнулся.. пошёл дальше..", - говорится в подписи (орфография и пунктуация автора сохранены).

Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в побоях и хулиганстве из-за двух драк в Москве, произошедших 8 октября. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, в другой — водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Бобкова отдыхала в ту роковую ночь вместе с футболистами и другими девушками. Она оказалась единственной, кто заступился за потерпевшего водителя Соловчука.

8 мая суд назначил Кокорину наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Мамаев приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

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