Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе

Лидеры провели телефонные переговоры

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили двухсторонние отношения, а также обменялись мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии, передает "ТВ Центр".

В частности, росте напряженности в Идлибской зоне деэскалации. В последнее время там участились нарушения режима прекращения огня радикальными вооруженными формированиями.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в беседе Путин и Эрдоган подчеркнули важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции по различным аспектам сирийского урегулирования.