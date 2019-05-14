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Шантаж хозяев: зачем Киев "убивает" Минские соглашения

09:55
  • вторник
  • 14 мая 2019

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Насколько серьёзны заявления Павла Климкина о нежелании Киева выполнять Минские соглашения? Какие перспективы ждут нормандский формат? И как изменятся отношения Украины и Соединенных Штатов после того, как Владимир Зеленский вступит в должность?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Шантажировать хозяев – это увлекательный вид спорта, я думаю, даже украинцам понравится. Климкин, судя по всему, не читал высказывания избранного президента. Зеленский четко сказал, что безотносительно санкций разговор он будет вести в нормандском формате", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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