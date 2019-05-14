Россия уличила США в подготовке применения ядерного оружия в Европе

Шокирующие новости из российского МИД

Вашингтон занимается размещением ядерного вооружения в Европе, отметил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. По его словам, это говорит о подготовке США к его применению с разрешения самих неядерных европейских стран.

Он добавил, что ряд зависимых от Вашингтона государств делают вид, что ничего не происходит, или могут боятся "даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств".

А еще дипломат подверг критике страны Европы за то, что те позволяют Соединенным Штатам подвергать их ядерной опасности. Ермаков добавил, что вряд ли можно всерьез говорить о каком-то укреплении режима ядерного нераспространения в условиях, когда "цивилизованные европейские страны" фактически продолжают "бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения", передает РИА Новости.

На прошлой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась двухнедельная встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Как рассказал Ермаков, во время этой встречи российская делегация руководствовалась, в первую очередь, "задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования ДНЯО, сбалансированного подхода к трём его ключевым составляющим – ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии".

В апреле американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен избавиться от ядерных вооружений. Он призвал все страны, в том числе Россию и Китай, последовать их примеру.

2 февраля Соединенные Штаты начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В марте российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. 11 марта председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что Россия не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и на других территориях, если этого не сделают США. Через месяц стало известно, что американцы разместят в Румынии систему противоракетной обороны.

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