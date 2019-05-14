Футбольный арбитр скончался во время матча

Судью доставили в больницу, но врачи так и не смогли ему помочь

В Бразилии во время матча по футзалу между командами "Сао-Карлос" и "Таубате" произошла трагедия. Скончался арбитр Исилдо Фабиано Бьянчи да Силва.

Судья почувствовал недомогание во время встречи. После этого он упал на паркет. К нему на помощь прибежали игроки обеих команд. Но их усилия оказались тщетны.

Затем к лежащему рефери прибежали уже медики. Они положили да Силву на носилки и отвезли его в больницу. Однако там судья умер не приходя в сознание, пишет "Газета.Ru".

О причинах произошедшего пока ничего не известно. Встреча так и не была доиграна.