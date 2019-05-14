Народ разочарован в Началовой из-за грандиозной аферы

Артистка была не так проста

Юлия Началова перед смертью оказалась втянута в судебное разбирательство. Говорилось, что бывший возлюбленный певицы хоккеист Александр Фролов может отсудить у нее половину квартиры, которую ранее выкупил за 20 миллионов.

Когда Юлия скончалась сандал разгорелся с новой силой. Родные певицы заявили, что спортсмен намерен оставить дочку Началовой без жилья, отсудив у девочки половину квартиры.

Журналисты даже нашли расписку, в которой подтверждалась сделка о продаже Фролову доли в элитных апартаментах. Однако всплыло и то, что после расставания с певицей хоккеист не предъявлял претензий на имущество, а в суд подала Юлия заявив, что не получала денег от бывшего возлюбленного.

Поначалу народ сочувствовал артистке и умолял хоккеиста оставить в покое семью умершей Началовой. Фролов ситуацию подробно не комментировал, лишь говорил, что у него нет претензий на жилплощадь. После того, как детали истории всплыли в прессе, многие поклонники Юлии были шокированы. Люди не ожидали, что такая милая артистка могла пойти на столь дерзкую аферу, пишет "Дни.ру".

"Мне всегда не нравилась ее наигранная улыбка и бегающие глазки..такие мужчины порядочные были рядом,а она все искала героя своего романа", "Началовы, Исаева, их адвокат в шоу пытались одновременно и позорить Фролова, и призывать его "подарить ребенку" "всего какие-то 20 млн", – пишут в Сети разочарованные фанаты Началовой (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Видео с похорон Началовой: