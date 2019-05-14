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В России упадут цены на продукты

09:04
  • вторник
  • 14 мая 2019

Ожидается небольшая дефляция

Министерство экономического развития спрогнозировало снижение цен на продукты из-за хорошего урожая. Ценники опустятся уже в августе. Впрочем, по данным экспертов, резких перемен ждать не стоит – дефляция составит всего 0,1%. Ее нивелируют рост налогов и ослабление рубля.

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"Сейчас около трети потребительской корзины россиян составляют импортные товары, которые подорожают вслед за падением курса рубля, поэтому вероятность дефляции не высока", - пишет газета "Известия" со ссылкой на данные профессора РАНХиГС Сергея Хестанова.

Также эксперты обращают внимание на замедление мировой экономики и постоянную угрозу введения новых санкций, что также оказывает влияние на инфляционные риски.

Накануне стало известно об изменении цен на продукты, которые входят в состав популярного у россиян супа – окрошки. До этого СМИ сообщали, какие продукты подорожают в нынешнем году. Это молоко, хлеб и ряд круп, в том числе гречка. В 2018 году поднялись цены на яйца, мясо и сахар.

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