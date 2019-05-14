Пенсии россиян изменились

Граждане стали получать доплаты

Пенсионеры с минимальными пенсиями в мае стали получать социальные доплаты по новым правилам подсчета индексации. Об этом сообщили в "Российской газете".

По данным Пенсионного фонда, по новым правилам доходы пенсионера, включающие в себя соцвыплаты и другие меры господдержки, доведут до уровня прожиточного минимума в регионе и повысят на сумму проведенных индексаций.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий затронет порядка четырех миллионов россиян. Весь процесс выплат пройдет в автоматическом режиме в течение двух месяцев.

Накануне Минтруд представил изменения в перечень получающих 25% надбавку к пенсии сельхозработников. Список, в частности, предложили дополнить лицами, в функционал которых входят работы по обслуживанию сельхозтехники и охране сельскохозяйственных объектов.